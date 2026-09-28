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28 сентября, 07:45

Происшествия

Более 650 тыс человек остались без воды после аварии на подстанции в Приморье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 650 тысяч потребителей остались без воды после аварии на подстанции в Приморском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что отключение затронуло 3 660 многоквартирных и порядка 16,5 тысячи частных домов. Также без водоснабжения находятся 224 социально значимых объекта.

В ведомстве отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются и находятся на контроле регионального управления МЧС.

Ранее около 200 тысяч абонентов в Донецке остались без электроснабжения из-за отключений в результате превышения допустимой нагрузки на сеть. Частично обесточены были 1 022 трансформаторные подстанции в 9 районах города – Кировском, Петровском, Куйбышевском, Киевском, Ленинском, Ворошиловском, Калининском, Пролетарском и Буденновском.

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