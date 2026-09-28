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28 сентября, 07:53

Происшествия

Ряд электричек задерживаются из-за травмирования пассажиров на станции Тушинская МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько человек пострадали на станции Тушинская МЦД-2 из-за нарушения правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре. Это повлияло на график движения электричек, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня (28 сентября. – Прим. ред.) в 06:05 на станции Тушинская МЦД-2 электропоездом №7216 Нахабино – Подольск были травмированы несколько человек, которые, по предварительной информации, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре", – говорится в сообщении МЖД.

На время работы оперативных служб движение поездов в границах станции организовали по соседнему пути в реверсивном режиме. В связи с этим с отставанием от графика следуют пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2.

Несколько поездов были отменены. Пассажиров электрички № 7216 Нахабино – Подольск высадили на станции Тушинская, они могут продолжить путь на вслед идущих составах.

В МЖД призвали граждан соблюдать правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. В настоящий момент специалисты делают все необходимое для ввода поездов в график.

Ранее произошла задержка электропоездов Казанского направления Московской железной дороги и МЦД-3. Причиной послужило нахождение человека на путях.

Инцидент произошел на перегоне Перово – Люберцы-1. Там обнаружили пострадавшего, который нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На место прибыли медики, движение поездов на МЦД-3 организовали по соседним путям.

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