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28 сентября, 13:41

Город

В Московском планетарии установили памятную доску в честь Юрия Лужкова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Открытие памятной доски, посвященной бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову, состоялось в Московском планетарии на Садовой-Кудринской улице, передает ТАСС.

21 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения Лужкова. Как указано на мемориальной доске, при его поддержке была проведена масштабная реконструкция Московского планетария и состоялось его возрождение.

Церемония прошла в фойе планетария. В мероприятии приняли участие научный директор Московского планетария Фаина Рублева, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Егоров, руководитель российской лунной программы и научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый и директор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ) Константин Постнов.

По словам Рублевой, в историю Московского планетария вписана еще одна очень важная страница, посвященная памяти человека, который поддержал планетарий, помог ему и решил его будущее. Она также пожелала, чтобы потомки не забывали об этом.

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Он умер 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет.

В день 90-летия со дня рождения экс-мэра Москвы открыли памятник в Большом Сухаревском переулке. Монумент изображает Лужкова с вытянутой вперед рукой – символически жест располагает к ответному рукопожатию.

В композиции использовали два материала – бронзу и гранит. Из бронзы изготовлены фигура бывшего мэра, надпись "Мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову" и карта столицы. Амфитеатр рядом с памятником, предназначенный для отдыха горожан, выполнили из гранита.

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