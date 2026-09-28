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28 сентября, 13:38

Транспорт

Рейд "Пешеход" пройдет в Москве 29 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Общегородское профилактическое мероприятие "Пешеход" пройдет в столице 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Сотрудники дорожно-патрульной службы будут следить за соблюдением ПДД как автомобилистами, так и пешими участниками движения. В рамках мероприятия они побеседуют с детьми и их родителями: напомнят о безопасном пересечении дороги, а также о правилах поведения во дворах.

Ранее на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах начали тестировать 94 светящихся дорожных знаков и указателей. Благодаря нововведению автомобилисты будут замечать их раньше и смогут выбирать необходимое направление заблаговременно. Это должно снизить риск возникновения аварий.

Один такой знак потребляет порядка 30 ватт, а все 94 – как один электрочайник. Их работу будут контролировать удаленно.

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