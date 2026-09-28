Лагерь российских альпинистов в Непале смыло селем

Лагерь российских альпинистов в Непале "ушел под землю" при сходе селя. Момент удара стихии успели снять на видео, сообщает канал Mash в MAX.

На кадрах видно, как земля буквально уплывает вместе с постройками и деревьями за считаные секунды. Отмечается, что стихия уничтожила более десяти деревень в районе горы Манаслу в Гималаях, некоторые из них использовались как базовые лагеря.

Около 100 иностранцев, среди которых есть россияне, успели спуститься вниз – все они приехали в Непал для подготовки к треккинговому сезону. Все восхождения в горах приостановлены из-за опасности повторных оползней, под вопросом поход русско-японской группы. Сейчас спасатели ищут пятерых туристов, пропавших без вести.

Сель также сошел в районе Баглунг, где разрушено 140 домов и погибли 24 человека. В аэропорту Катманду затопило взлетную полосу, отменено пять рейсов.

Ранее в МЧС призвали не допускать детей до 14 лет к горным восхождениям. Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС Абдуллах Гулиев отметил, что раньше альпинисты регистрировались через эльбрусский отряд. Это позволяло четко отслеживать местонахождение групп, однако переход на онлайн-формат усложнил контроль. Кроме того, часть гидов и путешественников пытаются проходить маршруты без регистрации.