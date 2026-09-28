На Алтае медведи начали питаться клопами из-за неурожая кедрового ореха

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На Алтае медведи из-за неурожая кедрового ореха начали есть клопов, которых выбрасывает на берег Телецкого озера. Об этом РИА Новости сообщил ведущий научный сотрудник местного заповедника Юрий Калинкин.

По его словам, сейчас медведи голодают в тайге. В поселке Яйлю на берегу Телецкого озера звери съели уже почти все яблоки в садах.

"Сейчас у клопов массовый лет проходит, клопы тонут в Телецком озере, их выкидывает на берег, ими все берега усыпаны, а медведи ходят и собирают", – отметил научный сотрудник.

В нынешней ситуации клопы спасают медведей, поскольку насекомые считаются вполне неплохим белковым кормом, который подойдет за неимением ореха. При этом в обычное время хищники его практически не едят, подчеркнул Калинкин.

Ранее президент РАН Геннадий Красников заявил, что участившиеся случаи нападения медведей на людей связаны с изменением климата, ростом популяции и сокращением кормовой базы.

Он пояснил, что рост популяции и нехватка съестных запасов заставляют их искать новые территории. Красников также обратил внимание на влияние климатических изменений. Климат в России становится теплее, и происходит "совершенно другая миграция животных".

Только в 2026 году выходы животных к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел заметили в 41 регионе страны.