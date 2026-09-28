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28 сентября, 16:53

Общество

МВД подготовило перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МВД России подготовило проект приказа, утверждающий перечень профессий, по которым иностранцы из визовых стран смогут трудоустраиваться в России без учета квот. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В список вошли:

  • гендиректор предприятия (за исключением субъектов малого предпринимательства);
  • инженер-программист;
  • начальник предприятия;
  • программист;
  • техник по наладке и испытаниям;
  • управляющий предприятием.

Кроме того, в перечень добавили специальности, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха и строительством.

Вне квот смогут работать квалифицированные специалисты в сфере гостиничного дела и общественного питания, информации и связи. Также перечень охватывает здравоохранение, социальные услуги, культуру, спорт и организацию досуга.

Ожидается, что документ вступит в силу с 23 января 2027 года.

Ранее на Сахалине приняли законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января следующего года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей для иностранцев, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Для других категорий сумма составит 18,8 тысячи рублей.

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