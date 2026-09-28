28 сентября, 16:53Общество
МВД подготовило перечень профессий для трудоустройства иностранцев вне квот
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
МВД России подготовило проект приказа, утверждающий перечень профессий, по которым иностранцы из визовых стран смогут трудоустраиваться в России без учета квот. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
В список вошли:
- гендиректор предприятия (за исключением субъектов малого предпринимательства);
- инженер-программист;
- начальник предприятия;
- программист;
- техник по наладке и испытаниям;
- управляющий предприятием.
Кроме того, в перечень добавили специальности, связанные с сельским и лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха и строительством.
Вне квот смогут работать квалифицированные специалисты в сфере гостиничного дела и общественного питания, информации и связи. Также перечень охватывает здравоохранение, социальные услуги, культуру, спорт и организацию досуга.
Ожидается, что документ вступит в силу с 23 января 2027 года.
Ранее на Сахалине приняли законопроект о повышении стоимости патента для иностранных работников. С 1 января следующего года ежемесячная плата вырастет с 11,8 до 13,3 тысячи рублей для иностранцев, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Для других категорий сумма составит 18,8 тысячи рублей.