Мигрантов в РФ обяжут платить налог за неработающих членов семьи с 2027 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 января 2027 года в России вступит в силу закон, обязывающий работающих иностранцев платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть рассказал на встрече с Владимиром Путиным, что закон был принят по инициативе ведомства.

Кроме того, он отчитался о сокращении числа неработающих мигрантов в России. По его словам, их количество уменьшилось на 20% по сравнению с 1,7 миллиона человек. Добиться таких результатов удалось благодаря критериям, которые власти установили при зачислении детей в школы, уточнил Кикоть.

Ранее Путин заявил, что количество принудительных выдворений нелегальных мигрантов из России выросло в 2,6 раза (на 85%). В свою очередь, Кикоть уточнил, что из страны были высланы порядка 100 тысяч человек, из них принудительно – 75 тысяч. Въезд в РФ уже закрыт для 197 тысяч иностранцев, нарушивших законы.

В это же время фиксируется рост легальной трудовой миграции – с 45 до 50%. Вместе с тем в 2026 году наблюдается резкий спад преступности среди мигрантов. Если в прошлом году эта цифра составила 41 тысячу, то только за текущее полугодие она превысила 14 тысяч, то есть показатель снизился на 40%.

