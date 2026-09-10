El Pitazo: самолет с украинской моделью упал в Венесуэле

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В Венесуэле потерпел крушение самолет Partenavia P.68, на борту которого находились семь человек, включая венесуэльских бизнесменов Доминго Арнальдо Амаро Чакона и Гильермо Альфредо Амаро Чакона, а также украинскую модель Софию Комар. Об этом сообщило издание El Pitazo.

Инцидент произошел 6 сентября в районе аэропорта имени Томаса де Эреса. Воздушное судно следовало из национального парка Канайма в Сьюдад-Боливар. После крушения на месте возник пожар, самолет получил серьезные повреждения.

Все находившиеся на борту получили травмы и были доставлены в госпиталь Руис-и-Паэс. Власти начали расследование причин аварии. Перед катастрофой пассажиры несколько дней провели в Канайме.

Братья Амаро Чакон связаны с нефтяным и агропромышленным бизнесом. Самолет принадлежал компании Inversiones Coimpro.

Ранее два вертолета столкнулись во время тушения лесного пожара в районе Псатха в Греции. Всего на борту были четыре человека, по два на каждое воздушное судно. Пилоты были гражданами Румынии, а координаторы – гражданами Греции. Причиной аварии, предположительно, стала человеческая ошибка.