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Вертолет совершил жесткую посадку на Сахалине. Об этом ТАСС рассказали пассажиры воздушного судна.

Другие подробности инцидента собеседники агентства не привели.

Ранее вертолет Ми-2 рухнул около хутора Прикубанского в Славянском районе Краснодарского края. Предварительно, он потерпел крушение во время проведения сельскохозяйственных работ. В результате ЧП пилот скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.