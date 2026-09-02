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02 сентября, 10:21

Наука

В ИКИ РАН заявили, что Солнце спит

Фото: depositphotos/magann

Уровень солнечной и геомагнитной активности сейчас находится на очень низких значениях, можно сказать, что звезда спит. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Прогноз – полностью зеленый. Звезда спит", – отметили ученые.

По данным специалистов, за прошедшие сутки на Солнце не произошло практически никаких значимых событий. На графике активности видны лишь небольшие вспышки, зафиксированные на западе звезды – в активных областях, которые уже уходят на ее обратную сторону.

"Даже если предположить, что из этой искры может разгореться пламя, увидеть этот костер все равно не получится", – добавили ученые.

При этом на востоке, где активные области, наоборот, выходят к Земле, наблюдаются крупные магнитные петли. Теоретически это может указывать на наличие там солнечных пятен, однако с тем же успехом может не значить ничего, отметили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что москвичи 2 сентября смогут увидеть Венеру рядом с яркой звездой Спикой. Пара будет видна сразу после захода Солнца низко над западным или западно-юго-западным горизонтом.

По словам ученой Евгении Кравченко, блеск Венеры составит около минус 4,6 звездной величины, а Спики – около плюс 1-й звездной величины, поэтому рядом с планетой она будет выглядеть слабее.

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