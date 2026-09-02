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02 сентября, 13:32

Экономика

Летние плановые ремонты на НПЗ сдвинуты на более поздние сроки

Фото: ТАСС/EPA/FILIP SINGER

Летние плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) перенесены на более поздние сроки. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, это сделано для обеспечения максимального выпуска топлива и его поставок на внутренний рынок.

Он также отметил, что работа по обеспечению безопасности НПЗ в России за последние месяцы была усилена с учетом участившихся атак.

"Что касается защиты энергетических объектов, бизнес относится ответственно к этому. В соответствии с моделью угроз обеспечивает защиту объектов с точки зрения пассивной защиты", – добавил он.

Кроме того, бизнес взаимодействует с министерством обороны и Росгвардией по вопросу обеспечения необходимыми средствами, которые дают возможность защищать объекты НПЗ.

Новак заверил, что власти и нефтяные компании делают все возможное, чтобы в ускоренные сроки выполнить ремонт нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, предприятие безусловно заинтересовано в том, чтобы в более короткие сроки, даже чем установлены планом, вводить объекты в эксплуатацию. Российские нефтяные компании, в свою очередь, принимают все необходимые меры, чтобы нефтедобыча была максимальной, заключил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ночь на 1 сентября Москву и Санкт-Петербург пыталось атаковать большое количество БПЛА. Их целью были три нефтеперерабатывающих завода.

Президент подчеркнул, что в стране осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ. Он добавил, что их уровень защиты уже совсем другой.

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