Самойлова: количество недоброкачественных лекарств в России сократилось в разы

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Количество недоброкачественных лекарственных препаратов на российском рынке за шесть лет сократилось в разы, сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как отметила Самойлова, ведомство на протяжении шести лет использует систему маркировки лекарственных средств. Это имеет ключевое значение для обеспечения безопасности препаратов.

"И это гарантия того, что наши пациенты используют только качественные и безопасные лекарственные препараты", – подчеркнула глава Росздравнадзора.

В ведомстве ранее отмечали, что поставки из-за рубежа по отдельным инсулинам в России полностью замещены продукцией отечественного производства. В текущий момент рыночная доля российских лекарств, содержащих инсулин растворимый и инсулин изофан, составляет более 80%.

При этом количество упаковок инсулина гларгина отечественного выпуска в 2025-м возросло почти на 18% по сравнению с данными за прошлый год.

