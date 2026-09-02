Глава Минтранса оценил необходимость введения внешнего управления на транспорте

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Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры России сейчас не требуется. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам министра, порты, аэропорты и железная дорога активно работают по защите критической инфраструктуры в рамках задач, поставленных президентом.

"Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет", – приводит слова Никитина РИА Новости.

Отвечая на вопрос о возможности перехода объектов под внешнее управление, министр отметил, что каких-либо сложных решений в настоящее время не требуется.

"Все молодцы, все работают, все стараются", – добавил он.

Он также подчеркнул, что в России нет дефицита авиатоплива благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации. При этом министр отметил, что определенные сложности есть и могут быть, но благодаря слаженной совместной работе ведомств эти проблемы решаются оперативно. По его словам, самолеты летали и летают по расписанию.

Ранее Никитин заявил, что Россия готова справиться с угрозами авиасообщению со стороны Украины. Российские ведомства, по его словам, работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них.