Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября, 12:15

Происшествия

Владимирской школьнице ограничили свободу за вымогательство 20 тыс у одноклассницы

Фото: depositphotos/belchonock

Суд во Владимирской области назначил 14-летней школьнице наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев за вымогательство 20 тысяч рублей у одноклассницы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Школьница завела фейковый аккаунт в мессенджере и от лица выдуманного парня начала переписку со знакомой, стремясь завоевать ее доверие и выведать личные сведения.

В итоге она потребовала у жертвы деньги за нераспространение в Сети информации, которую она узнала. Пострадавшая не располагала требуемой суммой, поэтому рассказала о случившемся родителям, после чего те заявили в полицию.

В суде школьница полностью признала вину. Александровский городской суд признал ее виновной по статье "Вымогательство" и назначил наказание в виде ограничения свободы.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила о том, что за попытку шантажировать кого-либо с помощью украденных фотографий можно получить до 7 лет лишения свободы. Идти на поводу у шантажистов нельзя, поскольку после перевода денег они могут продолжить шантаж.

Однако можно спросить, куда отправить деньги, поскольку по номеру карты сотрудники полиции могут установить личность шантажиста или связанных с ним людей.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

Почему летучие мыши забираются в дома россиян?

Эксперты уверены: животные начинают искать места для зимовки

Читать
закрыть

Что скрывается за дешевой арендой white-box-квартир?

Формат предполагает голые стены и отсутствие каких-либо удобств

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика