Владимирской школьнице ограничили свободу за вымогательство 20 тыс у одноклассницы

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Суд во Владимирской области назначил 14-летней школьнице наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев за вымогательство 20 тысяч рублей у одноклассницы. Об этом сообщила прокуратура региона.

Инцидент произошел в январе 2026 года. Школьница завела фейковый аккаунт в мессенджере и от лица выдуманного парня начала переписку со знакомой, стремясь завоевать ее доверие и выведать личные сведения.

В итоге она потребовала у жертвы деньги за нераспространение в Сети информации, которую она узнала. Пострадавшая не располагала требуемой суммой, поэтому рассказала о случившемся родителям, после чего те заявили в полицию.

В суде школьница полностью признала вину. Александровский городской суд признал ее виновной по статье "Вымогательство" и назначил наказание в виде ограничения свободы.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила о том, что за попытку шантажировать кого-либо с помощью украденных фотографий можно получить до 7 лет лишения свободы. Идти на поводу у шантажистов нельзя, поскольку после перевода денег они могут продолжить шантаж.

Однако можно спросить, куда отправить деньги, поскольку по номеру карты сотрудники полиции могут установить личность шантажиста или связанных с ним людей.

