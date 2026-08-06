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06 августа, 10:50

Происшествия

Столичный СК выявил новые эпизоды в деле о похищениях девушек и вымогательстве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи столичного управления Следственного комитета установили четыре дополнительных эпизода преступной деятельности двух жителей Московской области, обвиняемых в похищении девушек и вымогательстве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

Следствием уже было доказано девять эпизодов, совершенных с сентября по октябрь 2024 года – злоумышленники, угрожая расправой и применяя психологическое насилие, насильно сажали девушек в автомобиль и требовали деньги. Их отпускали только после передачи средств. В итоге общая сумма похищенного превысила 750 тысяч рублей.

Фигуранты, в зависимости от роли, были признаны виновными по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство", а также приговорены к 8 и 9,5 года лишения свободы.

Однако круг потерпевших расширился, когда расследование получило освещение в СМИ. По фотографиям в публикациях фигурантов опознали еще четыре девушки.

Выявленные новые четыре эпизода относились к той же преступной схеме, причастность к ней подтверждается в том числе денежными переводами. Ущерб по этим эпизодам превысил 200 тысяч рублей.

В ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение по вновь выявленным эпизодам. Работа по уголовному делу продолжается.

В ведомстве поблагодарили граждан, которые оказали содействие следствию, и призвали лиц, которые пострадали от аналогичных действий, сообщить об этом в следственный отдел по Таганскому району. Это можно сделать по телефону 8 (495) 676-31-00 или обратиться по адресу: улица Талалихина, дом 39, строение 1.

Ранее в Хабаровском крае задержали дальнобойщика, который с 2005 года похищал девушек из разных регионов и насиловал, угрожая им оружием. Сейчас известно как минимум о 6 жертвах, однако их может быть больше. Правоохранители ищут пострадавших в нескольких регионах.

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