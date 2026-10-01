Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается среди целей России

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Нейтральный статус Украины остается среди целей России, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Получая независимость, Украина приняла декларацию. Я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что она нейтральное государство", – сказал Путин.

По словам российского лидера, темпы продвижения российских войск в зоне СВО нарастают, а ситуация на линии боевого соприкосновения активно развивается. Только за сентябрь Вооруженные силы России взяли под контроль 1 301 квадратный километр территории. Под контролем Киева остается всего примерно 11% территории ДНР, отметил Путин.

"Конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью мирных переговоров", – добавил президент.

Ранее Путин указывал, что Россия не получает ни от кого оружия, а опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс и свои возможности в экономике.

При этом озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Киеву как таковые, а вовлечение Запада в боевые действия, в том числе в удары вглубь территории страны. Тем не менее президент призывал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.

