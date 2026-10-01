01 октября, 21:15Политика
Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается среди целей России
Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева
Нейтральный статус Украины остается среди целей России, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
"Получая независимость, Украина приняла декларацию. Я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что она нейтральное государство", – сказал Путин.
По словам российского лидера, темпы продвижения российских войск в зоне СВО нарастают, а ситуация на линии боевого соприкосновения активно развивается. Только за сентябрь Вооруженные силы России взяли под контроль 1 301 квадратный километр территории. Под контролем Киева остается всего примерно 11% территории ДНР, отметил Путин.
"Конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью мирных переговоров", – добавил президент.
Ранее Путин указывал, что Россия не получает ни от кого оружия, а опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс и свои возможности в экономике.
При этом озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Киеву как таковые, а вовлечение Запада в боевые действия, в том числе в удары вглубь территории страны. Тем не менее президент призывал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.