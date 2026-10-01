Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 21:15

Политика

Путин заявил, что нейтральный статус Украины остается среди целей России

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Нейтральный статус Украины остается среди целей России, заявил Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

"Получая независимость, Украина приняла декларацию. Я хочу это напомнить. Ведь она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что она нейтральное государство", – сказал Путин.

По словам российского лидера, темпы продвижения российских войск в зоне СВО нарастают, а ситуация на линии боевого соприкосновения активно развивается. Только за сентябрь Вооруженные силы России взяли под контроль 1 301 квадратный километр территории. Под контролем Киева остается всего примерно 11% территории ДНР, отметил Путин.

"Конечно, нам бы хотелось все это как можно быстрее прекратить с помощью мирных переговоров", – добавил президент.

Ранее Путин указывал, что Россия не получает ни от кого оружия, а опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс и свои возможности в экономике.

При этом озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Киеву как таковые, а вовлечение Запада в боевые действия, в том числе в удары вглубь территории страны. Тем не менее президент призывал совместно искать пути выхода из украинского конфликта.

Читайте также


властьполитика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика