01 октября, 20:49Происшествия
Исторический особняк полыхает напротив Исаакиевского собора в Петербурге
Ведомство уточнило, что возгорание произошло по адресу Исаакиевская площадь, дом 3. Огонь ликвидируют по второму, повышенному номеру сложности. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 8 единиц техники и 40 человек личного состава.
Пожар произошел в историческом особняке, перестроенном в XIX веке академиком архитектуры Фердинандом Миллером. Здание является объектом культурного наследия.
Ранее возгорание началось в здании цеха химического завода в подмосковном Краснозаводске. В результате пожара произошло обрушение конструкции, под завалами которой могут находиться четыре человека. Точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.