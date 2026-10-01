Исторический особняк полыхает напротив Исаакиевского собора в Петербурге

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Пожар начался в историческом здании возле Исаакиевского собора в центре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Ведомство уточнило, что возгорание произошло по адресу Исаакиевская площадь, дом 3. Огонь ликвидируют по второму, повышенному номеру сложности. К ликвидации пожара от МЧС привлечены 8 единиц техники и 40 человек личного состава.

Пожар произошел в историческом особняке, перестроенном в XIX веке академиком архитектуры Фердинандом Миллером. Здание является объектом культурного наследия.

Ранее возгорание началось в здании цеха химического завода в подмосковном Краснозаводске. В результате пожара произошло обрушение конструкции, под завалами которой могут находиться четыре человека. Точная причина возникновения пожара будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы.

