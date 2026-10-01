01 октября, 09:10Происшествия
Пожар в жилом доме в Новокуйбышевске потушен
Фото: MAX/"МЧС Самарской области"
Пожар в многоквартирном доме в Новокуйбышевске Самарской области полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.
Возгорание ликвидировали в 06:34 (05:34 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 103 человека и 40 единиц техники.
Пожар начался вечером 30 сентября. По информации МЧС, огонь возник в квартире на пятом этаже, а затем перекинулся на крышу здания.
Изначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров. Спустя время возгорание удалось локализировать на 1 тысяче "квадратов".
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