Пожар в жилом доме в Новокуйбышевске потушен

Фото: MAX/"МЧС Самарской области"

Пожар в многоквартирном доме в Новокуйбышевске Самарской области полностью потушен. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС России по региону.

Возгорание ликвидировали в 06:34 (05:34 по московскому времени). Погибших и пострадавших нет. В тушении принимали участие 103 человека и 40 единиц техники.

Пожар начался вечером 30 сентября. По информации МЧС, огонь возник в квартире на пятом этаже, а затем перекинулся на крышу здания.

Изначально площадь пожара составляла около 1,2 тысячи квадратных метров. Спустя время возгорание удалось локализировать на 1 тысяче "квадратов".