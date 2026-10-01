NBC4: медицинский вертолет упал около берегов Калифорнии

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Медицинский вертолет упал в воду у берегов острова Санта-Каталина в американском штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал NBC4 со ссылкой на официальных лиц.

По данным СМИ, четыре человека извлечены из воздушного судна и воды, их госпитализировали. Еще один человек пропал без вести.

По данным властей штата, вертолет рухнул вскоре после взлета с острова. Ведется поисково-спасательная операция.

Ранее военный самолет потерпел крушение в районе авиабазы ВВС США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. По данным СМИ, речь идет об истребителе F-16. Травмы получил один человек, однако его состояние не уточнялось.