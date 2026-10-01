Трамп заявил, что самолет Flydubai спас сантехник

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai спас израильский сантехник, который никогда не управлял воздушным судном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления, запись которого опубликована на портале C-Span, передает "Газета.ру".

По словам Трампа, эти сведения ему передал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Сантехник нейтрализовал пилота, после чего сам взялся за управление и предотвратил крушение.

Трамп отметил, что мужчина много смотрел шоу "Расследования авиакатастроф" (Mayday), благодаря чему понял, как управлять самолетом.

30 сентября борт Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, а затем исчез с радаров. Спустя время стало известно, что причиной инцидента могла стать драка между пилотами.

По предварительным данным, один из них намеревался разбить лайнер с пассажирами, а второй попытался ему помешать.

Управление самолетом в итоге взяли на себя другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли посадить лайнер в Саудовской Аравии. Двое пилотов, участвовавших в конфликте, были госпитализированы.

После произошедшего эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии. У терминала авиагавани пассажиров встретили родственники и журналисты. Также на месте дежурили машины скорой помощи.