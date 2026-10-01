01 октября, 09:00Происшествия
Средства ПВО за ночь сбили 330 украинских БПЛА над регионами России
Фото: MAX/"Минобороны России"
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи ликвидировали 330 украинских беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что дроны были сбиты над регионами страны и акваторией Черного моря.
Ранее артиллеристами группировки войск "Север" был ликвидирован украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке Харьковской области. Для этого они использовали самоходную установку "Гиацинт-С" и произвели серию залпов.
До этого Вооруженные силы России нанесли удары по киевским центрам обработки данных "Би-мобайл" и "Парковый". Первый занимался передачей информации противнику, а второй обрабатывал данные в государственных и коммерческих сервисах.