Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи ликвидировали 330 украинских беспилотников. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что дроны были сбиты над регионами страны и акваторией Черного моря.

Ранее артиллеристами группировки войск "Север" был ликвидирован украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке Харьковской области. Для этого они использовали самоходную установку "Гиацинт-С" и произвели серию залпов.

До этого Вооруженные силы России нанесли удары по киевским центрам обработки данных "Би-мобайл" и "Парковый". Первый занимался передачей информации противнику, а второй обрабатывал данные в государственных и коммерческих сервисах.

