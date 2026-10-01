Не менее 9 человек погибли при авиаударах Пакистана по Афганистану

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Не менее 9 человек погибли и еще 11 пострадали при авиаударах Пакистана по афганским провинциям Гильменд и Кунар. Об этом в соцсети Х написал представитель правительства талибов Забихулла Муджахид, передает телеканал "360".

Жертвами стали мирные жители. Также были разрушены 3 здания.

Конфликт на афгано-пакистанской границе обострился 26 февраля. Боевые действия начались в 6 приграничных зонах и у линии Дюранда. Авиация Пакистана ударила по военной инфраструктуре Афганистана, чьи силы начали контрнаступление в восточных провинциях.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил о начале войны с Афганистаном и обвинил страну в "экспорте терроризма".

В марте Афганистаном было объявлено о временном прекращении огня. Решение приняли в связи с праздником Ид аль-Фитр, а также по просьбе стран, выступивших посредниками.

