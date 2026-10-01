В РФ появится президентский проект для руководителей детских садов

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В 2027 году в России стартует президентский проект "Заведующие детскими садами". Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, ключевая задача инициативы – создание унифицированной методической базы для профессионального роста заведующих и директоров детских садов.

Кравцов подчеркнул, что наладить эффективную систему мотивации и выстроить индивидуальные карьерные маршруты управленцев позволит плотная работа с руководителями на местах и консолидация наиболее перспективных лидеров в общее профессиональное сообщество.

Ожидается, что такой подход обеспечит более качественную реализацию государственной образовательной стратегии.

Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Акцент планируется сделать не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами.