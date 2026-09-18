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18 сентября, 17:00

Общество

В Минпросвещения РФ призвали не превращать детский сад в подготовку к школе

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В дошкольном возрасте ребенку важнее развиваться через игру и общение, чем заранее осваивать школьную программу. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на открытии форума "Время дошкольного образования", передает РИА Новости.

По словам министра, до семи лет у детей формируются основные психологические функции, поэтому в детском саду необходимо уделять внимание чтению сказок, взаимодействию со сверстниками, воспитателями и родителями. При этом обучение письму и чтению, отметил Кравцов, должно начинаться в первом классе, где педагоги также заложат основу для дальнейшей учебы.

Ранее Минпросвещения утвердило перечень мероприятий, которые рекомендуют включить в планы воспитательной работы детских садов, школ и колледжей на новый учебный год. Среди них – проекты "Орлята-дошколята" и "Добрые игры", военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", конкурс "Семейная память" и цикл занятий "Разговоры о важном". Помимо этого, в перечень вошли акции и события, приуроченные к памятным датам.

Также замглавы ведомства Ольга Колударова сообщила, что новый федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования планируют принять в ближайшее время. Его действие начнется с 1 сентября 2027 года.

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