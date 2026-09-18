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18 сентября, 21:24

Общество

В подмосковном Раменском опровергли массовые укусы блох в детсаду

Фото: телеграм-канал "112"

Массовых укусов блох в детском саду в подмосковном Раменском нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Раменского муниципального округа.

Перед этим в телеграм-канале "112" появилась информация, что в детском саду № 78 в поселке совхоза "Раменское" блохи могли покусать как минимум 15 детей. По словам родителей, первые случаи были замечены в начале сентября.

В администрации уточнили, что инцидент произошел 3 сентября. Фото, с которым родители обратились в детский сад, было сделано мамой дома. После этого в учреждении провели работы и дополнительную уборку. Персонал осматривает детей и утром, и вечером.

Плановая дезинфекция детского сада была проведена 23 июня. 6 сентября провели повторную обработку групповой ячейки, а также генеральную уборку помещения. В пресс-службе добавили, что вопрос находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в Германии постельные клопы покусали более 20 сотрудников пожарной части. В связи с этим несколько пожарных машин были временно переведены на ночные дежурства на другие станции. При этом подобные случаи уже фиксировались в 2025 году, но тогда от клопов пострадала немецкая полиция.

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