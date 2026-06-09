В Берлине более 20 сотрудников пожарной части покусали клопы

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В Германии постельные клопы покусали более 20 сотрудников пожарной части в берлинском районе Шарлоттенбург-Норд. Об этом написала местная газета B.Z., ссылаясь на представителя пожарной службы Мартина Майероша.

"По имеющейся информации, 22 сотрудника пострадали от проблем со здоровьем, таких как кожные реакции. (Несколько пожарных машин. – Прим. ред.) были временно переведены на ночные дежурства на другие станции", – сказал Майерош.

По его словам, перевод работников на другие станции на ночные смены никак не сказался на эффективности службы.

Известно, что пожарные стали жаловаться на зуд и кожные реакции еще 5 июня. После этого на станцию приехали специалисты по борьбе с вредителями, осмотр здания пока не завершен. Также конкретный вид вредителей еще не установлен.

Подобные случаи уже фиксировались в 2025 году. Тогда от клопов пострадала немецкая полиция.

Представитель пожарной службы добавил, что пока нет возможности определить, связаны ли последние происшествия с предыдущими.

Когда пожарная станция восстановит свою обычную работу, пока не известно.

Ранее посетивший "Всемирный центр отдыха Уолта Диснея" турист подал в суд на Disney из-за укусов клопов. Неприятный случай произошел с ним в одной из гостиниц компании. Мужчина хочет получить от корпорации 50 тысяч долларов за моральный ущерб.