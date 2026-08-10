10 августа, 08:11Мэр Москвы
Собянин: еще пять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено
Фото: MAX/"Минобороны России"
Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны утром в понедельник, 10 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
В настоящий момент, по словам мэра, на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
Ранее средства ПВО перехватили еще пять беспилотников на пути к Москве. К месту падения фрагментов БПЛА также прибыли специалисты. Всего на данный момент известно об уничтожении уже 18 летевших на столицу беспилотников.
На фоне этого аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Прием и вылет рейсов осуществляются только после одобрения профильных органов.