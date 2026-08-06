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06 августа, 09:01

Происшествия

605 украинских беспилотников уничтожено над регионами РФ за 12 часов

Фото: mil.ru

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 605 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были перехвачены и уничтожены в период с 20:00 5 августа до 08:00 6 августа по московскому времени.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о беспрецедентной по масштабам атаке БПЛА, зафиксированной в ночь на 6 августа. По данным главы региона, силами ПВО было перехвачено 88 беспилотников.

Несмотря на отсутствие пострадавших, в результате падения обломков зафиксированы повреждения жилого фонда и частного автотранспорта. Глава региона призвал граждан к бдительности.

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