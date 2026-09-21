В США на пляже в Массачусетсе нашли луну-рыбу весом 400 кг

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В американском штате Массачусетс в городе Уэлфлит на берег вынесло огромную луну-рыбу. Ее вес составил около 400 килограммов. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на New York Post.

Уточняется, что рыбу 16 сентября обнаружил мужчина, который гулял по пляжу. К этому моменту она уже не дышала. На место происшествия прибыли сотрудники "Альянса по охране прибрежной дикой природы Новой Англии", которые собрали образцы тканей для дальнейших исследований.

Луны-рыбы, как правило, обитают на больших глубинах и крайне редко поднимаются к поверхности. В такие моменты на мелководье их может застать отлив, что, вероятно, и стало причиной гибели найденной особи.

Кроме того, луна-рыба является самой тяжелой из современных костных рыб: отдельные особи могут весить более двух тонн, а их длина и ширина достигает 3–4 метров. Этот вид также считается уязвимым.

Ранее ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обнаружили новый вид морских улиток, который обитает исключительно на холодных метановых источниках в море Лаптевых. Он получил название Frigidoalvania krylova в честь Елены Крыловой – ведущего научного сотрудника Института океанологии РАН и крупного специалиста по глубоководным моллюскам.