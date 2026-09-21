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21 сентября, 19:38

Мэр Москвы

Сергей Собянин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума. Он рассказал, что столица не только оказала помощь примерно 60 регионам, но и достигла рекордного объема поддержки участников специальной военной операции и их семей.

Мэр подчеркнул, что Москва, развивая собственную экономику, укрепляет экономический потенциал всей страны. Столица формирует 23% ВВП России.

"Ну, ладно там с экономикой, все понятно, чисто из бюджета с территории Москвы в Российскую Федерацию в этом году поступит больше шести триллионов рублей", – отметил градоначальник.

По его словам, в 2010 году пропорция была 60 на 40 в пользу Москвы, а сейчас 40 на 60 в пользу России.

Он также отметил, что современная экономика отличается от экономики индустриальной страны 1940-х годов: около 70% приходится на сферу услуг. Чтобы сохранить такую модель, необходимо обеспечить полноценную жизнь в стране и полноценное развитие экономики.

Это создает условия для развития экономики, поступления средств в федеральный и региональные бюджеты, совершенствования технологий. Кроме того, от состояния экономики зависят политическая и идеологическая устойчивость.

"Поэтому наша главная задача – не просто, значит, изыскать сегодня деньги, кредиты и так далее. Сегодня наша задача – обеспечить дальнейшее полноценное развитие экономики страны", – рассказал Собянин.

Отдельной темой стала цифровизация государственного управления и финансов. Мэр отметил, что сначала нужно оптимизировать управленческие процессы, а уже затем внедрять цифровые решения. Следующий этап – применение искусственного интеллекта. Сегодня практически все городские отрасли связаны с цифровыми решениями: на дорогах действует интеллектуальная система управления светофорами, а нарушения фиксируются автоматически.

Примером служит "Московская электронная школа", которой пользуются 25% учащихся страны. Системы ИИ помогают учителям подбирать контент и персонализировать обучение. Также работают цифровые репетиторы по математике и физике. В здравоохранении ИИ ставит диагнозы, обрабатывает электронные медицинские карты и читает рентгенологические снимки.

Ранее Московская агломерация и ряд других территорий оказались в числе лидеров рейтинга экономической эффективности. Столица набрала 99 баллов из 100. Ее валовой городской продукт составляет 62,1 триллиона рублей – это больше, чем у других крупных агломераций.

Специалисты уточняли, что данный рейтинг не измеряет уровень жизни в регионах. Он показывает лишь объем продукции, производимой официальной экономикой, и то, насколько плотно она работает относительно численности жителей.

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