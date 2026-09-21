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21 сентября, 17:55

Общество

Росреестр опроверг изменение штрафов за нарушения земельного законодательства

Фото: 123RF.com/chaika2

Размер административных штрафов за нарушения земельного законодательства с 1 октября 2026 года не изменится. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве уточнили, что с этой даты не вводятся новые виды ответственности и не меняются действующие меры наказания. Порядок рассмотрения дел об административных нарушениях также останется прежним.

При назначении наказания будут по-прежнему учитывать характер нарушения и обстоятельства, которые могут смягчить ответственность. Собственник участка сможет представить объяснения о причинах нарушения.

В Росреестре также напомнили, что при первом выявлении нарушения штраф, как правило, не назначается и собственнику выносят предупреждение.

Ответственность за неиспользование земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства или огородничества, предусмотрена частью 3 статьи 8.8 КоАП РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что заросли борщевика Сосновского не могут стать поводом для изъятия участка. Раньше из-за формального подхода растение трактовали как признак заброшенной земли, и люди рисковали ее лишиться. Теперь власти обязаны смотреть на всю картину целиком, а не судить по одному растению.

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