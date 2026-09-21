Климатолог Карнаухов пообещал москвичам теплые осень и зиму в 2026 году

Похолодание ожидается в столичном регионе на текущей неделе, сообщили синоптики. Придет ли потепление в Москву этой осенью еще раз и что известно о предстоящей зиме – в нашем материале.

Конец бабьего лета?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последний день бабьего лета ожидается в Москве в понедельник, 21 сентября, сообщили телеканалу Москва 24 в центре "Фобос".

По данным синоптиков, днем температура окажется в пределах 22–23 градусов, осадков не предвидится. Вечером тоже стоит ждать комфортную температуру – в районе 15–16 градусов тепла. Такая погода сохранялась благодаря Азорскому антициклону, который служил барьером для холодных масс и атмосферных фронтов. Теперь на его место приходит холодный фронт с осадками, предупредили специалисты.

Однако синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин в разговоре с Москвой 24 отметил, что про конец бабьего лета говорить пока затруднительно.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Во вторник ожидается выход южного циклона, который принесет дожди в столичный регион. В Москве выпадет от 2 до 7, а местами и до 12 миллиметров осадков. Также ожидается температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов, днем – 17–18.

Эксперт добавил, что в среду осадков будет чуть меньше – от 1 до 5 миллиметров. При этом не ожидается существенного потепления или похолодания: колебания температуры составят плюс-минус 1 градус.

"В четверг дождей станет еще меньше, больше прояснений. Днем ожидается до 14–19 градусов, ночью будет 9–14, ветер снова 5–10 м/с. В пятницу облаков окажется меньше, а днем температура поднимется до 13–18 градусов, ночью воздух начнет остывать до 4–9. Ветер по-прежнему будет сохраняться в южной четверти, 5–10 м/с", – отметил Ильин.

Он также подчеркнул, что говорить про погоду на будущие выходные пока рано, но во время антициклона, скорее всего, осадков не будет.

Вместе с тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уверен, что на текущей неделе осень "постареет за считаные дни", сентябрь перестанет притворяться летом. В частности, он отметил, что в общей сложности за неделю выльется до 5 ведер дождевой воды, а максимальная влажность воздуха составит 90–100%.

Потепление ускоренными темпами?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Осень и зима в столичном регионе в целом окажутся теплыми в 2026 году, предположил в беседе с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

"Во-первых, никуда не денется глобальное потепление, с каждым годом температуры немного растут. Во-вторых, свою роль играет явление Эль-Ниньо, которое добавляет еще несколько десятых градуса к глобальному потеплению. В России этот процесс идет немного ускоренными темпами, хотя и развивается в Тихом океане", – отметил климатолог.

Эксперт выделил две основные причины происходящего. Во-первых, на суше глобальное потепление идет быстрее, чем в океанах. Последние – это огромные резервуары холода, которые сопротивляются потеплению, поэтому его скорость на земле примерно в полтора раза выше, чем на море. А Россия – континентальная страна.

Вторая причина – на полюсах рост температуры происходит немного быстрее, чем на экваторе. Поскольку Россия находится в умеренных и полярных широтах, скорость потепления в целом выше.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Причем где-нибудь в Сибири, на Таймыре, она еще больше, чем в целом по стране, но сам процесс ощущается там слабее. Это объясняется особенностями местного климата: между прежними зимами по минус 40 и нынешними в минус 30 трудно заметить разницу. Поэтому потепление скорее ощущается в Московском регионе, так как сразу видно – есть снег или его нет. Бесснежные зимы – очень яркая иллюстрация глобального потепления.

В Москве уже были зимы без снега, и, по мнению эксперта, шансы на повторение этих сценариев достаточно высоки. Хотя говорить об этом со стопроцентной вероятностью Карнаухов тоже не стал.

"К тому же мне не кажется, что сегодня последний день бабьего лета, потому что оно представляет собой пожелтевшую, покрасневшую листву на деревьях, классическую осень. Сейчас часть растений пока еще зеленая, поэтому думаю, что это, скорее, конец обычного лета. У нас сентябрь уже климатически приближается к летним месяцам, как это было в XX веке", – объяснил эксперт.

Теплые дни еще можно ждать в октябре, хотя грядущее похолодание – признак осени, заключил Карнаухов.

