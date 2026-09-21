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21 сентября, 10:24

Общество

Ночь на 21 сентября стала третьей среди самых теплых с начала осени в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночь на 21 сентября в Москве стала третьей среди самых теплых с начала осени. Минимальная температура воздуха в городе составила 14,9 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в телеграм-канале.

По ее словам, все предыдущие ночи, при которых температура достигала 15 градусов и выше, наблюдались в первые пять дней сентября.

Однако прошедшая ночь не последняя теплая в этом месяце: ожидается, что включительно до четверга, 24 сентября, минимальная температура воздуха в Москве будет превышать норму почти на 7 градусов.

Ранее стало известно, что в Москве в понедельник, 21 сентября, ожидаются облачная с прояснениями погода и дождь. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов. В Подмосковье – от 19 до 24 градуса. Кроме того, в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 7–12 метров в секунду.

Осадки в Москве достигнут 100 литров на квадратный метр к концу сентября

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