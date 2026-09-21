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21 сентября, 12:30

Транспорт

Пятый беспилотный трамвай запустили на столичных маршрутах

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Пятый беспилотный трамвай модели "Львенок-Москва" вышел на тестовые маршруты Краснопресненской трамвайной сети. Об этом сообщает столичный Дептранс.

На этапе испытаний новый вагон работает как беспилотная лаборатория – собирает данные, изучает особенности маршрутов и адаптируется к разным дорожным условиям. После завершения тестирования трамвай планируют перевести на регулярный пассажирский маршрут.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что развитие беспилотного трамвайного движения в Москве началось в сентябре 2025 года. 3 сентября Сергей Собянин запустил первый в мире беспилотный трамвай с пассажирами. Он курсирует по маршруту № 10 в районе Строгино на северо-западе столицы.

За время эксплуатации беспилотные трамваи уже преодолели более 56 тысяч километров. Москвичи совершили на них свыше 150 тысяч поездок.

Сейчас в городе насчитывается пять трамваев, оснащенных беспилотными технологиями. Некоторые из них используются для лабораторных испытаний. До конца года в столице планируют оборудовать беспилотными технологиями еще 10 трамваев. После этого их общее число достигнет 15.

Ранее первый заместитель Минтранса России Константин Пашков заявил, что страна входит в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта наряду с США и Китаем. Россия также входит в десятку государств по уровню развития цифровых сервисов в транспортной сфере, а по отдельным направлениям, в частности автономному транспорту, занимает место в первой тройке.

По словам Пашкова, при внедрении беспилотных технологий важен не только выпуск отдельных компонентов, но и их эффективная интеграция в транспортную систему.

Новые маршруты беспилотных трамваев появятся в Москве

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