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21 сентября, 14:17

Шоу-бизнес

Ирина Салтыкова продала квартиру на Пречистенке, где снимали фильм "Брат-2"

Фото: кадр из фильма "Брат-2"; режиссер – Алексей Балабанов; производство – Кинокомпания CTB/СТВ

Российская певица Ирина Салтыкова продала принадлежавшие ей апартаменты на Пречистенке, где снимали фильм "Брат-2". Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Площадь квартиры составляет 114 квадратных метров. Салтыкова приобрела ее в 1997 году. В начале лета текущего года объект сменил владельца – сумма сделки составила почти 110 миллионов рублей.

Квартира имеет особую известность благодаря "Брату-2" – именно здесь режиссер Алексей Балабанов снимал ключевые сцены картины с актером Сергеем Бодровым – младшим.

Еще одним проданным объектом стала двухкомнатная квартира в жилом комплексе "Астра" в Можайском районе Москвы. Ее площадь составляет 72 квадратных метра, а стоимость сделки – примерно 40 миллионов рублей. Новый владелец уже выставил недвижимость на долгосрочную аренду за 150 тысяч рублей в месяц.

За две московские квартиры Салтыкова получила в общей сложности порядка 150 миллионов рублей. После продажи столичной недвижимости 60-летняя певица окончательно перебралась в закрытый поселок на Рублево-Успенском шоссе.

Сейчас артистка живет в коттедже площадью почти 440 квадратных метров с участком в 12 соток. Примерно 10 лет назад Салтыкова хотела продать это имение за 7 миллионов долларов, но сделка не состоялась. Сегодня эксперты оценивают рыночную стоимость особняка примерно в 300 миллионов рублей.

Ранее уехавший из России актер Андрей Бурковский рассказал о продаже московской квартиры за 80 миллионов рублей. По его словам, он получил за недвижимость в пять раз больше суммы, которую когда-то потратил на ее покупку. При этом артист признался, что, несмотря на привлекательность жилья, жить там было неспокойно – после отъезда его семьи в квартиру регулярно приходили журналисты.

Еще до эмиграции Бурковский столкнулся с другим неприятным случаем. Рано утром к его двери пришли сотрудники ОМОНа, однако выяснилось, что силовики перепутали квартиру и собирались попасть к соседям.

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