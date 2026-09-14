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14 сентября, 13:44

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SHOT: Кирилл Серебренников продал свой последний объект недвижимости в РФ

Кирилл Серебренников продал свой последний объект недвижимости в РФ – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Режиссер Кирилл Серебренников завершил продажу своей недвижимости в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Последним проданным объектом стала двухкомнатная квартира площадью 44 квадратных метра, расположенная в историческом доме на Пречистенке. Ее стоимость оценивается в 45 миллионов рублей.

Уточняется, что квартира принадлежала Серебренникову более 20 лет. Там бывший руководитель "Гоголь-центра" находился под домашним арестом в период расследования дела "Седьмой студии" о мошенничестве с государственными грантами. Позже суд вынес условный приговор, а судимость была снята.

После отъезда в Берлин в 2022 году Серебренников сохранял квартиру в собственности. Однако через три года он решил продать всю недвижимость в России.

Сделка прошла без публичного объявления о поиске покупателей и без широкой огласки. Теперь у режиссера не осталось официально зарегистрированного имущества в стране.

Ранее стало известно, что уехавший из России режиссер Тимур Бекмамбетов оставил в стране недвижимость общей стоимостью 610 миллионов рублей. Его семья сохранила три квартиры в центре Москвы. При этом две из них находятся в доходном доме Мазинга 1912 года постройки в Малом Знаменском переулке.

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