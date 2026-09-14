Уэльс, Шотландия и Ольстер подписали меморандум о праве на выход из Британии

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Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О'Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни подписали меморандум о взаимопонимании, закрепляющий право регионов на самоопределение, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на текст документа.

В меморандуме политики призвали правительство Великобритании "готовиться, планировать и обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции", чтобы регионы могли провести референдумы о выходе из Соединенного Королевства. Также в документе указано, что Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия видят свое будущее в составе Евросоюза и намерены усилить экономическое сотрудничество.

Саммит в Кардиффе прошел спустя два дня после заявления президента США Дональда Трампа о желании объединения Ирландии. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 27 августа исключил проведение референдума об объединении Северной Ирландией с Республикой Ирландия.

Согласно информации телеканала RTE, О'Нил, ап Иорверт и Суинни были на встрече не как первые министры, а в качестве представителей партий: "Шинн Фейн", Партии Уэльса и Шотландской национальной партии соответственно. Заместитель первого министра Ольстера Эмма Литтл-Пенгелли заявила, что О'Нил не имела полномочий подписывать документы без ее согласия. Система власти в Северной Ирландии для принятия важных решений требует поддержки обоих министров.

Успехи "Шинн Фейн" на выборах 2022 и 2024 годов усилили дискуссии о возможном объединении Ирландии. Партия не участвует в британском парламенте. По Белфастскому соглашению 1998 года, Северная Ирландия может перейти под контроль Дублина, если большинство жителей выскажется за это. Для проведения референдума требуется указ британского министра по делам Северной Ирландии. Председатель "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд призвала назначить дату референдума не позднее 2030 года.

В 2014 году на референдуме о независимости Шотландии 55% участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Шотландская национальная партия настаивает на повторном голосовании из-за Brexit: в 2016 году Шотландия проголосовала против выхода из ЕС. Бернем 23 июля исключил новый плебисцит, но отметил готовность расширять полномочия шотландских властей.

По итогам выборов 7 мая Партия Уэльса впервые пришла к власти. Ап Иорверт ранее заявлял, что националисты намерены доказать способность управлять регионом, прежде чем требовать выхода из Великобритании.

Ранее информация о том, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона, появилась в СМИ.

В мае на выборах в регионах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за независимость. Парламент Шотландии поддержал инициативу о референдуме. О необходимости отделения заявила О'Нил, а ап Иорверт уже поднимал вопрос о независимости в переговорах с Лондоном.

