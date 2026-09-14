Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 15:50

Политика

Уэльс, Шотландия и Ольстер подписали меморандум о праве на выход из Британии

Фото: 123RF.com/tupungato

Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии Мишель О'Нил, Рун ап Иорверт и Джон Суинни подписали меморандум о взаимопонимании, закрепляющий право регионов на самоопределение, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на текст документа.

В меморандуме политики призвали правительство Великобритании "готовиться, планировать и обеспечить конституционные изменения в каждой юрисдикции", чтобы регионы могли провести референдумы о выходе из Соединенного Королевства. Также в документе указано, что Северная Ирландия, Уэльс и Шотландия видят свое будущее в составе Евросоюза и намерены усилить экономическое сотрудничество.

Саммит в Кардиффе прошел спустя два дня после заявления президента США Дональда Трампа о желании объединения Ирландии. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 27 августа исключил проведение референдума об объединении Северной Ирландией с Республикой Ирландия.

Согласно информации телеканала RTE, О'Нил, ап Иорверт и Суинни были на встрече не как первые министры, а в качестве представителей партий: "Шинн Фейн", Партии Уэльса и Шотландской национальной партии соответственно. Заместитель первого министра Ольстера Эмма Литтл-Пенгелли заявила, что О'Нил не имела полномочий подписывать документы без ее согласия. Система власти в Северной Ирландии для принятия важных решений требует поддержки обоих министров.

Успехи "Шинн Фейн" на выборах 2022 и 2024 годов усилили дискуссии о возможном объединении Ирландии. Партия не участвует в британском парламенте. По Белфастскому соглашению 1998 года, Северная Ирландия может перейти под контроль Дублина, если большинство жителей выскажется за это. Для проведения референдума требуется указ британского министра по делам Северной Ирландии. Председатель "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд призвала назначить дату референдума не позднее 2030 года.

В 2014 году на референдуме о независимости Шотландии 55% участников высказались за сохранение союза с Лондоном. Шотландская национальная партия настаивает на повторном голосовании из-за Brexit: в 2016 году Шотландия проголосовала против выхода из ЕС. Бернем 23 июля исключил новый плебисцит, но отметил готовность расширять полномочия шотландских властей.

По итогам выборов 7 мая Партия Уэльса впервые пришла к власти. Ап Иорверт ранее заявлял, что националисты намерены доказать способность управлять регионом, прежде чем требовать выхода из Великобритании.

Ранее информация о том, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать совместную декларацию с требованием права на проведение референдумов о независимости от Лондона, появилась в СМИ.

В мае на выборах в регионах во всех трех автономиях победили партии, выступающие за независимость. Парламент Шотландии поддержал инициативу о референдуме. О необходимости отделения заявила О'Нил, а ап Иорверт уже поднимал вопрос о независимости в переговорах с Лондоном.

Читайте также


политиказа рубежом

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика