Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 21:02

Культура

Серия концертов к 100-летию Винни-Пуха пройдет в Московской филармонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Московской филармонии с 3 по 11 октября состоятся концерты, посвященные 100-летию выхода книги Алана Милна "Винни-Пух". Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В рамках проекта "Сказки с оркестром" актер Станислав Дужников прочитает повесть Милна в сопровождении академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижером выступит Алексей Рубин, видеоряд подготовит Алексей Чой.

В программу также войдут произведения Игоря Стравинского, Бедржиха Сметаны, Дианы Суфияровой и Дмитрия Шостаковича.

Мероприятия пройдут 3 и 4 октября в концертном зале имени Рахманинова "Филармонии-2", а 10 и 11 октября – в концертном зале имени Чайковского. Начало – в 13:00.

Ранее сообщалось, что кинокомпания "Наше кино" вместе с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, отдельный игровой фильм уже готовится.

Читайте также


культурагород

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика