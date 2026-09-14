Серия концертов к 100-летию Винни-Пуха пройдет в Московской филармонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Московской филармонии с 3 по 11 октября состоятся концерты, посвященные 100-летию выхода книги Алана Милна "Винни-Пух". Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

В рамках проекта "Сказки с оркестром" актер Станислав Дужников прочитает повесть Милна в сопровождении академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижером выступит Алексей Рубин, видеоряд подготовит Алексей Чой.

В программу также войдут произведения Игоря Стравинского, Бедржиха Сметаны, Дианы Суфияровой и Дмитрия Шостаковича.

Мероприятия пройдут 3 и 4 октября в концертном зале имени Рахманинова "Филармонии-2", а 10 и 11 октября – в концертном зале имени Чайковского. Начало – в 13:00.

Ранее сообщалось, что кинокомпания "Наше кино" вместе с киностудией "Союзмультфильм" планирует снять фильм о Винни-Пухе. По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, отдельный игровой фильм уже готовится.