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14 сентября, 19:08

Общество

Ozon начал использовать ПВЗ в качестве мини-складов для хранения товаров

Фото: ТАСС/Евгений Разумный

Ozon начал использовать пункты выдачи заказов в качестве мини-складов: невыкупленные и отмененные товары теперь остаются там на стеллажах и продаются. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса, передает РИА Новости.

Такую практику уже начали вводить в некоторых пунктах выдачи с 10 сентября. После обработки товара в ПВЗ он продается как обычно, то есть появляется на витрине и после заказа отправляется покупателю.

В компании отметили, что проверить, какие товары размещены в пункте выдачи, можно в разделе "Возвраты и отмены". Им присвоят статус "На складе Ozon", а вместо адреса будет указан ПВЗ. При этом адреса пунктов не раскрываются в целях безопасности.

Товары, которые не разместят в ПВЗ, направят в логистический центр. Это случится в двух случаях: если в пункте отсутствует свободное место и если товар относится к крупногабаритным, к ювелирным изделиям или имеет срок годности. Все расходы при этом останутся прежними.

"Тарифы за логистику рассчитаем в зависимости от кластера, в котором находится пункт", – добавили в Ozon.

Маркетплейс также работает над тем, чтобы в октябре появилась возможность вывозить товары, которые размещены и продаются в ПВЗ, и делать поставки прямо в пункт или кросс-докингом.

Ранее Ozon опроверг информацию о повышении цен на товары из-за атак на логистические центры. Первая атака на инфраструктуру компании произошла 22 августа. В Ozon при этом подчеркнули, что обсуждения в интернете о росте цен не имеют оснований.

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