Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 21:53

Шоу-бизнес

Концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 15 ноября в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили представители площадки.

На сайте БКЗ появилось объявление: "Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта!". Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

При этом в январе концертный зал сообщал, что выступление перенесли с 25 февраля на 15 ноября. Мероприятие было приурочено к 70-летию певицы.

Ранее в Хабаровске не состоялось выступление певицы Ольги Бузовой. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. По словам Бузовой, из-за непогоды перестала работать аппаратура. В результате было принято решение не проводить концерт в целях безопасности зрителей.

Читайте также


шоу-бизнесрегионы

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика