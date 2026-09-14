Концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Концерт народной артистки России Ларисы Долиной, запланированный на 15 ноября в Большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, отменен. Об этом сообщили представители площадки.

На сайте БКЗ появилось объявление: "Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта!". Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения.

При этом в январе концертный зал сообщал, что выступление перенесли с 25 февраля на 15 ноября. Мероприятие было приурочено к 70-летию певицы.

Ранее в Хабаровске не состоялось выступление певицы Ольги Бузовой. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. По словам Бузовой, из-за непогоды перестала работать аппаратура. В результате было принято решение не проводить концерт в целях безопасности зрителей.