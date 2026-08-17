Mash: сотрудники "Газпром Арены" готовятся к шоу Канье Уэста

Команда Канье Уэста рассматривает возможность проведения концерта на столичном стадионе вместо "Газпром Арены", сообщили СМИ. Последние новости о шоу – в материале Москвы 24.

Смена площадки

Фото: AP Photo/Larry Neumeister

Организаторы выступления американского рэпера Канье Уэста всерьез изучают возможность переноса его концертов, запланированных на 10 и 11 октября, из Санкт-Петербурга в Москву. Причина – неопределенность с проведением шоу на "Газпром Арене", сообщил ряд СМИ.

В то же время организатор мероприятия в России, компания Say Agency, удалил из своего телеграм-канала ряд публикаций: в них сообщалось, что выступление в Санкт-Петербурге в любом случае состоится. В частности, исчез пост, где Say Agency называло позицию "Газпром Арены" "намеренной провокацией", плюс больше нет фото документов, подтверждающих договоренность с площадкой.

При этом 8 сентября в телеграм-канале "Осторожно, новости" появилось сообщение о том, что Центр временного персонала ФК "Зенит", отвечающий за сотрудников во время мероприятий на "Газпром Арене", открыл набор хостес, сотрудников кейтеринга и стюардов на 10–11 октября.

"Тем, кто планирует работать на стадионе в эти даты, предлагают заполнить Google-форму и даже согласовать неполную смену, придя на нее с опозданием", – говорится в публикации.

Однако позже представители стадиона опровергли это сообщение, не впервые отметив, что "Газпром Арена" не ведет подготовку к концертам американского рэпера, сообщил сайт "Фонтанка".

"Речь идет о старой заявке на временных сотрудников, которая появилась еще после августовского анонса шоу. Нового набора специально под выступления рэпера не было", – рассказал собеседник издания.

При этом уточнялось, что ссылка периодически используется для разных мероприятий.

Однако, по данным телеграм-канала Mash, сотрудники арены все еще верят в концерт, а кто-то даже купил билеты. По словам инсайдеров, кулуарно все сотрудники площадки, в том числе и служба безопасности, готовятся к шоу 10 и 11 октября.

Первые отмены

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Первое сообщение о двух концертах американского рэпера Канье Уэста в России появилось 17 августа 2026 года в официальных социальных сетях "Газпром Арены". Публикация сопровождалась фразой: "Это не шутка!" В тот же день открылась и продажа билетов.

Однако уже 24-го числа представители арены впервые сообщили, что не будут проводить концерт Канье Уэста на своей площадке. Отмечалось, что стадион не является организатором мероприятия и договор аренды якобы не подписывался. На следующий день появилось уточнение, что организаторы продавали билеты на концерт без полного пакета необходимых документов.

4 сентября площадка снова заявила, что в календаре событий октября 2026 года на "Газпром Арене" "никаких концертов зарубежных исполнителей нет".

Однако Say Agency в тот же день опубликовало документы, на основе которых была открыта продажа билетов. Подчеркивалось, что организаторы не знают о внутренних процессах в "Газпром Арене", но устали от обвинений в мошенничестве.

Организатор и генеральный директор агентства Анна Субчева заявила, что не получала "ни одного официального письма об отмене концерта", сообщил телеграм-канал "Осторожно, новости".

"Очень жалко, что они так говорят. Вы же понимаете, что "Газпром" – это огромная организация? Как вы думаете – может быть такое, что отделы друг друга не поняли?" – добавила она.

Ситуация с билетами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Также в начале сентября появились первые зрители, выразившие недовольство ситуацией с шоу: в Роспотребнадзор поступило два обращения от покупателей билетов. Один из них указал на заявления представителей "Газпром Арены" о том, что организаторы не заключили договор на аренду стадиона. В итоге зритель хотел вернуть билет, но ему отказали.

6 сентября Роспотребнадзор вынес предостережение Say Agency. На следующий день представитель агентства Анна Субчева заявила, что ее организация действовала в рамках российского законодательства, сообщил ТАСС.

"Мы передали претензии Роспотребнадзора нашим юристам. С нашей стороны все было сделано в рамках законодательства РФ. Юристы Роспотребнадзора будут разбирать эту ситуацию с юристами нашего агентства", – сказала Субчева.

Стоимость билетов на концерт Уэста начиналась с 9 тысяч рублей, танцпол стоил от 25 тысяч. По данным СМИ, эти билеты раскупили за несколько часов. Позже распродали и билеты в VIP-ложи по 160 тысяч рублей.

Ажиотаж вокруг концерта

Фото: AP Photo/Ashley Landis

При этом сам приезд Канье Уэста изначально вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Например, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что возможная отмена концертов в Санкт-Петербурге может быть связана с ее усилиями. В своем блоге новость об этом она сопроводила подписью "Служу России". При этом ранее Мизулина критиковала рэпера, называя его поклонником Гитлера, и указывала, что Канье может привезти нацистскую символику в город, переживший блокаду.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин почти сразу после анонса концертов тоже пообещал подготовить обращение в компетентные органы с требованием отменить шоу.

"Я считаю, что этот концерт аморален, недопустим и является плевком в наше общество! <...> У этого гражданина максимально дрянная репутация на самом Западе", – написал Бородин в своих соцсетях.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества и депутат Николай Новичков вовсе заявил, что любой иностранный артист перед выступлением в России должен заявить о "моральной поддержке" проведения спецоперации.

В свою очередь, нашлись и те, кто встретил новости о концерте с радостью. Например, певец Филипп Киркоров заявил, что хотел бы посетить шоу. По словам исполнителя, он с удовольствием придет на выступление американца, если его рабочий график позволит.

Продюсер Яна Рудковская назвала приезд Канье "тектоническим сдвигом для всей концертной индустрии страны", а ее коллега Иосиф Пригожин выразил мнение, что рэперу стоит ознакомиться с творчеством группы "Ласковый май".