Кабмин Украины ввел особый режим в километровой зоне у границ с РФ и Белоруссией

Фото: ТАСС/Пограничный комитет Беларуси

Правительство Украины установило специальный пограничный режим в километровой зоне вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщила государственная пограничная служба Украины.

Ограничения будут действовать на время военного положения. В пределах 1 километра от линии госграницы запретили свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей, а также проведение работ, не связанных с военными действиями, обороной или охраной границы.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что новые правила распространяются на все земельные участки, расположенные в пределах установленной полосы. Необходимость таких мер в ведомстве связали с усилением обороноспособности страны.

Еще одной причиной там назвали возможное использование территории Белоруссии для дестабилизации общественно-политической ситуации в приграничных регионах Украины.

Ранее российские военные установили контроль над населенным пунктом Гоптовка в Харьковской области, где раньше располагался таможенный пункт пропуска "Гоптовка – Нехотеевка" на российско-украинской границе. Он функционировал до начала специальной военной операции.

Как рассказали в Минобороны, штурмовые подразделения группировки "Север" при поддержке артиллерии и ударных беспилотников выдавили украинские силы из Гоптовки и приступили к зачистке зданий и подвалов.