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Завод по производству масла "Олейна" в Днепропетровске приостановил работу после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе американской корпорации Bunge, которой принадлежит предприятие.

В компании уточнили, что была повреждена часть маслоэкстракционного завода.

Как пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в Сети распространяются кадры сильного пожара на территории завода.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов (включен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) написал в телеграм-канале, что этот завод во время визита на Украину посещал американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Ранее в поселке Великая Дымерка в Киевской области произошел пожар на заводе Coca-Cola, который является одним из крупнейших предприятий компании в Европе. Площадь возгорания и причины пожара не уточнялись.

До этого пожар произошел на объекте, выпускающем водку "Хортица", находящемся в Запорожье. В результате один из крупнейших украинских ликероводочных заводов оказался полностью уничтожен.