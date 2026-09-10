Работники Renault выступили против сборки оружия на автозаводах

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Многие сотрудники предприятий Renault не согласны с решением руководства выпускать вооружения на линиях, где раньше делали автокомпоненты, однако в случае отказа им грозит потеря рабочих мест. Об этом заявил официальный представитель профсоюза CGT в компании Флоран Гримальди в эфире телеканала LCI.

"Мы не радуемся всеобщему движению к войне, в то время как пожарные, учителя, больницы и многое другое требуют дополнительных средств. Мы также не радуемся тому, что многим работникам приставляют нож к горлу, говоря: либо вы производите оружие, либо мы закрываем завод, и вас ждет безработица", – цитирует Гримальди ТАСС.

По его словам, многие работники заявили, что "подписывали контракт на производство автомобилей, а не оружия". Представитель профсоюза также опроверг утверждения нового гендиректора Renault Франсуа Прово о том, что все поддерживают новую политику компании, назвав их "не соответствующими действительности".

Гримальди отметил, что ни рабочие, ни остальные жители Франции не выиграют от потенциального участия страны в войне. По его мнению, это выгодно лишь крупным компаниям и их акционерам. В качестве примера он привел французскую энергетическую компанию TotalEnergies, чья прибыль выросла на 72% в первой половине 2026 года из-за роста цен на нефть, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

Представитель CGT добавил, что речь идет о наращивании "не сил сдерживания, а сил уничтожения". Он напомнил о планах Renault производить до 600 беспилотников в месяц, способных нести до 500 килограммов взрывчатки. По его словам, в компании "уже посчитали, сколько это им принесет прибыли" – только на этом проекте они должны заработать 1 миллиард евро за 10 лет, при этом существует "еще восемь других проектов".

"Что касается патриотизма и конкуренции с Китаем, то руководство Renault за 20 лет сократило численность персонала во Франции вдвое – с 70 тысяч до 37 тысяч. Это было до прихода китайских автопроизводителей. И эти люди сегодня заявляют, что нужно переориентироваться на оборонную промышленность. По сути, это пироманы в костюмах пожарных", – заключил Гримальди.

О том, что компания Renault будет создавать боевые беспилотные летательные аппараты для пополнения запасов армии Франции, стало известно в январе 2026 года.

По информации французских СМИ, компания заключила партнерство с группой Turgis Gaillard. В дальнейшем Renault поставит на поток производство БПЛА на заводе в Ле-Мане.