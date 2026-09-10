Захарова назвала неприкрытым терроризмом слова Зеленского об угрозах авиации РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных атаках на гражданскую авиацию РФ являются неприкрытым терроризмом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Сейчас Зеленский в открытую заявил о том, что и гражданская авиация Российской Федерации будет или может быть их целью. Это государство, которое полностью аффилировано с террористической деятельностью, именно государство, силовые структуры Украины", – приводит ТАСС слова дипломата.

Захарова добавила, что те, кто выражает симпатии киевскому режиму, поддерживают тех, кто убивает гражданское население, не имеющее отношения к боевым действиям, включая детей. Представитель МИД подчеркнула, что такие действия совершаются не случайно, а по выработанной методологии, при этом Киев продолжает получать финансирование от западных стран и НАТО.

Дипломат также обратилась к западным партнерам Киева, заявив, что им не удастся "отмыться" от этой ситуации.

"Поверьте мне. Понимаете, я сейчас не хочу говорить о какой-то метафизике, я не хочу уходить в какие-то философствования, но мы все это видели и знаем, эти вещи возвращаются", – заключила Захарова.

Ранее украинский лидер пригрозил закрыть небо для гражданских самолетов над территорией России с помощью БПЛА, указав, что "безопасные дни в российском небе закончились".

Владимир Путин назвал подобные заявления заявкой на терроризм. Глава государства также отметил, что Москва найдет инструменты для ответа.