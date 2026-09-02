Эксперт Дудчак: заявления Зеленского нельзя воспринимать как пустую болтовню

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил авиаперевозчиков и страховые компании о небезопасности полетов в воздушном пространстве России. Что стоит за этим заявлением, разбиралась Москва 24.

"Угрозы безумного клоуна"

1 сентября лидер Украины Владимир Зеленский выступил с предупреждением для авиакомпаний, использующих воздушное пространство России. Заявление он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Сегодня мы хотим предупредить все авиакомпании, использующие воздушное пространство России, все страховые компании и всех, кто продолжает пользоваться ключевыми аэропортами России: российское воздушное пространство становится совершенно небезопасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой – ни один гражданский самолет не подвергается атакам. Просто в небе над Россией будет большое количество беспилотников, и это необходимо учитывать", – написал Зеленский.

Он также заявил, что российское небо будет де-факто закрываться.





Владимир Зеленский президент Украины Мы в Украине не хотим, чтобы невинные люди погибали. Поэтому мы предупреждаем наших партнеров: безопасные дни в небе над Россией закончились. <…> Небо, заполненное беспилотниками, – это не место для гражданской авиации.

В ответ на это Владимир Путин, выступая в Бишкеке на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, назвал высказывание Зеленского заявкой на государственный терроризм.

Президент РФ также обратил внимание на то, что украинская сторона просит о возобновлении переговоров и личных встреч. Однако с террористами переговоров не ведут, подчеркнул Путин.





Владимир Путин президент РФ А второе, в этой же части, – если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить, пусть никто не сомневается.

Говоря о сложившейся ситуации, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешнюю Украину "сплавом государственного механизма с террористическими методиками".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих соцсетях вовсе охарактеризовал заявление Зеленского как "угрозы безумного клоуна".

"Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием", – отметил он.

В свою очередь, проекты, которые предлагает Киев для прекращения огня, – это имитация стремления к миру и не более чем пиар, подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с RT.

"Это порождение бесчисленного количества проектов, которые далеки от реальности и не работают на достижение политико-дипломатического урегулирования. Их содержательную сторону никто не рассматривает, поэтому многие из них нереалистичны и созданы исключительно для пиара и для сотрясения воздуха в медийном пространстве", – сказал дипломат.

"Научились работать в новой реальности"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При этом Россия готова справиться с угрозами авиасообщению со стороны Украины и не допустит значительных перерывов в работе гражданской авиации, отметил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов <...>. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", – подчеркнул он.

Дополнительно Никитин отметил, что специального совещания по сложившейся ситуации не требуется, а все ведомства работают в тесной координации.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в беседе с "Коммерсантом" также заверил, что отечественная гражданская авиация продолжает работать стабильно и безопасно. При этом число стран, с которыми есть прямое сообщение, растет.





Дмитрий Ядров руководитель Росавиации Такие угрозы в адрес гражданского авиасообщения – не что иное, как терроризм в чистом виде. Они звучат на протяжении нескольких лет. <...> Российские власти приняли и продолжают принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет. Вся информация доводится до зарубежных авиавластей и авиакомпаний.

В свою очередь, заявления Зеленского вряд ли вызовут должную реакцию мирового сообщества, отметил в разговоре с газетой "Взгляд" авиаэксперт Роман Гусаров.

"Вероятно, Международная организация гражданской авиации – ICAO – просто промолчит. Она не только не внесет Украину в черный список, но и не прекратит ее членство", – спрогнозировал он.

При этом эксперт выразил уверенность, что полеты над РФ продолжатся в прежнем объеме.

"Мы научились работать в новой реальности. Так, в некоторые дни Московский регион пытались атаковать сразу несколько сотен БПЛА. Даже в эти моменты система безопасности гражданского транспорта работала без сбоев", – заключил Гусаров.

Однако ранее на сайтах некоторых российских аэропортов появились данные об отмене части рейсов турецких авиакомпаний Pegasus и Turkish Airlines. Однако, как сообщили RTVI в пресс-службе аэропорта Внуково, последняя продолжает осуществлять рейсы в Москву в штатном режиме. С начала суток из Внуково вылетело 18 бортов перевозчика, прибыло 20.

При этом авиакомпания Pegasus действительно отменяла часть рейсов в Россию. В официальном заявлении перевозчика объяснили, что полеты в ночь с 1 на 2 сентября были отменены по техническим и эксплуатационным причинам. Все остальные начиная со 2-го числа выполняются по расписанию.

"Режим должен быть уничтожен"

Политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с Москвой 24 заявил, что заявление президента Украины можно интерпретировать как угрозу дальнейшей эскалации конфликта.

"Зеленский не утверждает, что начнет сбивать гражданские самолеты в российском воздушном пространстве, но фактически говорит, что безопасность таких полетов может оказаться под угрозой. Это выводит противостояние на новый уровень. Учитывая, что многие заявления Зеленского ранее конвертировались в действия, это заставляет задуматься, но не стоит переоценивать значение высказывания", – сказал он.

По словам эксперта, ситуацию можно рассматривать как инструмент формирования общественного мнения среди россиян.





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Но вряд ли это может быть успешным, учитывая, что подобные методы использовались неоднократно за 4,5 года конфликта.

Согласно оценке эксперта, подобные действия могут быть нацелены на то, чтобы скорректировать позиции иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию. Посыл в том, чтобы дать понять: безопасность полетов не может быть гарантирована, а потому от них целесообразно отказаться. Такой подход, по словам политолога, служит инструментом усиления изоляционного режима страны.

"В условиях конфликта привычные стандарты поведения либо не действуют, либо действуют не всегда. Это можно интерпретировать как проявление слабости – отсутствие других аргументов заставляет говорить об угрозах гражданской авиации, что не свидетельствует об успешности военных операций на поле боя", – резюмировал Кортунов.

Однако экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак выразил мнение, что все заявления Киева, включая предупреждение о небезопасности полетов над территорией РФ, стоит воспринимать всерьез.

"Потому что это террористический режим, у которого нет ограничений. Те, кто финансирует и поддерживает ВСУ, не осуждают их действия. Украинские власти сделают все, что теоретически и практически могут, не считаясь с последствиями и с тем, что будет ответная реакция от Российской Федерации", – пояснил он в разговоре с Москвой 24.

Несмотря на нанесение ударов по территории Украины – по складам, энергосистеме и другим объектам, их это не останавливает, подчеркнул эксперт.





Александр Дудчак экономист, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ У Зеленского нет целей сохранить население, экономику или перспективы Украины – он подыгрывает Западу в уничтожении страны. Киевскому режиму нужна территория, население для них лишнее. Поэтому такие выходки нельзя воспринимать как пустую болтовню или угрозу.

По его словам, пока действует этот режим, ограничиваться одними заявлениями не будут – действия станут такой же очевидной частью политики, как и публичные речи.

"Например, целенаправленный удар беспилотниками по общежитию в Старобельске, где ночевали студенты колледжа. Запад не осуждает такие действия и не осуждал раньше. Этот режим должен быть уничтожен. Для этого требуется то, что сейчас делается: ликвидация возможностей поставок вооружений, нанесение ударов по энергоструктуре, логистике, включая порты на Черном море и на Дунае", – добавил политолог.

Таким локациям нельзя позволять полноценно функционировать и получать вооружение. На Западе сделали ставку на постоянную безнаказанность, однако такая политика ведет к росту произвола, заключил Дудчак.