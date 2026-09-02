Глава Минтранса ответил на угрозы Украины авиасообщению России

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Россия готова справиться с угрозами авиасообщению со стороны Украины. Об этом заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

По его словам, все российские ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них. Росавиация находится в постоянном оперативном диалоге со специальными службами и Минобороны.

Никитин добавил, что специального совещания по этому вопросу не требуется. Также, по его словам, Россия не допустит значительных перерывов в работе гражданской авиации.

"Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", – сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо для гражданской авиации над Россией с помощью украинских беспилотников, заявив, что "безопасные дни в российском небе закончились". Он предупредил авиакомпании, использующие воздушное пространство РФ, и аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, что "дронов в небе России будет становиться больше".

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нынешнюю Украину сплавом государственного механизма с террористическими методиками.