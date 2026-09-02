Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 16 БПЛА, летевших на столицу

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших к Москве в среду, 2 сентября, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Градоначальник указал, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом, количество БПЛА, которые пытались атаковать столицу в течение дня, достигло 16.

В связи с атакой дронов аэропорт Шереметьево переходил на работу по согласованию с соответствующими органами. В данный момент ограничения сняты.

Мэр также рассказал, что с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября в сторону Московского региона летели 8 670 дронов. Однако большая часть была уничтожена средствами ПВО на дальних подступах.

