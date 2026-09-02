02 сентября, 08:43Транспорт
Аэропорт Шереметьево перешел на обслуживание рейсов по согласованию
Фото: depositphotos/leonidp
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.
Изменения могут повлиять на расписание рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее временные ограничения действовали в аэропортах Домодедово и Внуково на фоне беспилотной атаки. Их отменили утром 2 сентября.
Тем временем силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы в утренние часы вторника. Семь из них сбили около 07:00, еще три – в 08:21. На места падения обломков прибыли экстренные службы.